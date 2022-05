Marieke Elsinga gaat weer aan het werk, maar nog niet voor Qmusic

Ze zegt de eerste weken van haar tijdelijke vertrek zo goed als niets te hebben gedaan. ,,Ik had last van een schuldgevoel en dus had ik ook niet zo'n behoefte aan veel vrienden. Ik moest reflecteren. Voor mijn gevoel zat ik op een sneltrein, die ik overigens zelf heb gecreëerd. Ik wilde radio en televisie maken. Dat was mijn grote droom en dat was gelukt. Maar het treintje ging gewoon te hard en het lukte maar niet hem wat rustiger te laten rijden. Op de een of andere manier ook niet op dagen dat ik wél even zeeën van tijd had om die ontspanningsknop te vinden.”