Marieke Elsinga in laatste radioshow voor zwangerschapsverlof

Marieke Elsinga presenteert vanochtend voorlopig voor de laatste keer haar radioshow Mattie & Marieke op Qmusic, de best beluisterde ochtendshow van Nederland. Daarna gaat de 36-jarige presentatrice met zwangerschapsverlof.

‘Laatste keer voor m’n verlof’, schrijft Elsinga bij een foto van zichzelf in haar Instagram Stories waarop ze in alle vroegte haar tanden poetst. ‘Ben er een beetje sad van...’, laat ze weten.

Elsinga maakte begin juni in haar radioshow, die ze samen met Mattie Valk presenteert, bekend in verwachting te zijn. Diezelfde dag deed ze uit de doeken een jongetje te verwachten. Eind 2020 deelde Elsinga met de wereld dat zij een relatie heeft met haar vriend Sander, met wie ze inmiddels in Amsterdam woont.

De afgelopen weken wordt Marieke, en de luisteraar, al voorbereid op het zwangerschapsverlof van de dj. Ze moest bijvoorbeeld oefenen met een robotbaby en Marieke geeft haar collega's opdrachten die ze moeten doen als zij er niet is.

Qmusic liet begin augustus weten geen vervanger te zoeken voor Elsinga. De zender is van mening dat het huidige team de afwezigheid van Elsinga voldoende kan opvangen. ,,Naast Mattie & Marieke zijn er nieuwslezer Anne-Marie, Tom van de Intercom en Joe Stagiair van de show. De overige vier hebben wel bewezen dat ze het heel goed tijdelijk kunnen opvallen, toen Marieke even een paar weken afwezig was. Dus Marieke wordt niet vervangen.”

