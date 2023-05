Marieke is in een sentimentele bui en Yolanthe bezorgd om gehavende Xess Xava

met video Hoofdredac­teur Op1 na valpartij: ‘Dit mag nooit meer gebeuren’

De hoofdredactie van Op1 gaat woensdag bekijken of er maatregelen genomen moeten worden na de uitzending van dinsdagavond. Daarin verstapte Corlien Doodkorte zich, die te gast was. Ze viel en hield er een bloedneus en schaafwond aan over. Presentator Charles Groenhuijsen overweegt na het voorval om een ehbo-cursus te gaan doen (zie kader onderaan).