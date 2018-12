Marijke Helwegen laat ‘ontplofte’ borstimplantaten verwijderen

Helwegen moest een spoedoperatie ondergaan om de implantaten te laten weghalen. Nóóit wil ik weer siliconen in mijn lijf”, vertelt ze aan De Telegraaf. Sinds de noodzakelijke ingreep gaat ze door het leven met een in haar ogen bescheiden cup AA. Ze kreeg de gewraakte siliconenprotheses in 2003 ter vervanging van een eerdere, eerste set die in 1996 werd aangebracht.

Helwegen wilde in dat jaar hoe dan ook een grotere voorgevel. ,,Ik ben fragiel van postuur. Van nature ben ik zo plat als een scholletje.’ Ze liet ze zeven jaar later vervangen, omdat de protheses bleken ingekapseld door celweefsel. ,,Ze voelden niet meer prettig aan.” Vervolgens ging Helwegen - toen 52 jaar - opnieuw onder het mes. Op dat moment werden de nieuwe, deze week verwijderde, implantaten aangebracht. Afgelopen zomer kreeg ze ook daar last van.

Tijdens de recente ingreep bleek dat beide borstprotheses flink aan het lekken waren. ,,Het was één grote, vieze smurrie in mijn lijf. De rotzooi zat zelfs al in mijn borstholte. Mijn beide implantaten bleken zo lek als een mandje te zijn. Ze waren als het ware ’ontploft’. Ik was verbijsterd, want ik had helemaal niets in de gaten gehad’, aldus Helwegen die vrouwen met borstimplantaten adviseert zich elke twee jaar te laten controleren. Boos op de fabrikant is ze niet. ,,Dit waren protheses van vijftien jaar geleden. Vandaag de dag zijn ze verder doorontwikkeld.”