Marilyn Manson zegt met de dood bedreigd te worden na aantijgingen seksueel misbruik

De beschuldigingen van onder meer mishandeling en seksueel misbruik aan het adres van Marilyn Manson hebben ervoor gezorgd dat zijn carrière ten einde is. Dat schrijft de zanger in juridische documenten, die in handen zijn van TMZ . De 53-jarige rockster beweert ook dat hij dagelijks talloze doodsbedreigingen naar zijn hoofd krijgt en daardoor erg angstig is.

Manson wordt verdacht van mishandeling en het seksueel en emotioneel misbruiken van meerdere vrouwen, onder wie actrice Evan Rachel Wood. Zij kwamen recent naar voren met hun verhaal. Zo zou de zanger een kamer in zijn huis hebben die volledig geïsoleerd is, waarin hij vrouwen opsloot en folterde. Manson zou dat de ‘Bad Girls Room’ hebben genoemd. Het afgelopen jaar zeiden meer dan twaalf vrouwen in interviews te zijn misbruikt door Manson. Vier dienden een aanklacht in.

De rocker, die eigenlijk Brian Warner heet, ontkent nog altijd alle beschuldigingen en meent dat zijn carrière om zeep is geholpen door alle aantijgingen. Uit juridische documenten, waarin Manson uitgebreid ingaat op de gevolgen die de beschuldigingen volgens hem met zich hebben meegebracht, schrijft hij bijvoorbeeld dat hij niet meer kan touren en dat zijn platenlabel en artiestenbureau hem hebben laten vallen.

Volgens Manson hebben de beschuldigingen niet alleen op muzikaal vlak een negatief effect, maar wordt hij ook niet meer gevraagd voor tv-shows en films, worden zijn kunsttentoonstellingen voor onbepaalde tijd uitgesteld en zijn z’n kunstwerken flink in waarde gedaald. Hij is een persona non grata in de mediawereld, stelt hij.

Bovendien zou Manson dagelijks te maken krijgen met doodsbedreigingen, waardoor hij zich ‘angstig, radeloos, depressief’ en ‘bang’ voelt. Hij heeft slapeloze nachten en stelt niet alleen te vrezen voor zijn eigen veiligheid, maar ook voor die van zijn vrouw Lindsay Usich.

Het is momenteel nog onduidelijk of Manson wordt vervolgd vanwege de aanklachten.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: