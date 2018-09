Mariska geniet wél van schoonmoeder en bij Angela kijken ze geen Voice Senior

Sommige vrouwen kunnen hun schoonmoeder wel achter het behang plakken, maar daar is bij de familie Bauer geen sprake van. Mariska Bauer kan het prima vinden met schoonmoeder Wies. Tijd voor een selfie dus.

Moeder en moeder samen op stap💃🏼🤳🏼 #feestje #bruiloft Een foto die is geplaatst door null (@mariskabauer) op 14 Sep 2018 om 11:50 PDT

Je ziet haar bijna nooit zonder haar kenmerkende meterslange vlecht, maar Famke Louise (kersverse Robinson-deelneemster) heeft ook andere looks. Zoals deze.

Your hair is 99% of your selfie ~ @sherosshair 💕 Een foto die is geplaatst door null (@famkelouise_) op 13 Sep 2018 om 10:12 PDT

Sylvie Meis haar broer is jarig. Daniel, die werkt in de politiek, is naar verluidt 43 jaar geworden. De twee kunnen het goed vinden. ,,We kunnen urenlang praten. Het wordt nooit saai en we hebben altijd wat te lachen," vertelde Daniël ooit in een interview met de Duitse Bild.

Happy Birthday to the best brother in the world!!!!❤️🎉🎂🎁 🎈I love you more than words can express..❤️ @drmeis #photo @edwinsmulders Werbung wegen Namensnennung Een foto die is geplaatst door null (@sylviemeis) op 14 Sep 2018 om 1:00 PDT

Wat heeft Ilse de Lange nou toch aan?

A lot of people asked so here ya go, this beautiful dress is from @temperleylondon 🌟 Een foto die is geplaatst door null (@ilsedelangemusic) op 15 Sep 2018 om 1:53 PDT

Hij rijdt in ieder geval niet voor schut, die Lil Kleine. Met deze peperdure bak kan de kleine rapper ook prima aankomen bij Hotel Okura in Amsterdam, waar je onder de paar honderd euro niet wegloopt uit het restaurant.

Rich kids. #newdeal Een foto die is geplaatst door null (@lilkleine) op 13 Sep 2018 om 13:42 PDT

Wie ook met de wagen op pad is, is André Hazes. Althans, inmiddels hangt de zanger waarschijnlijk ergens in de lucht, want hij is een van de 'Vliegende Zangers van Amstel Live'.

Lekker man. Vandaag staat Zwolle, Amsterdam en Eindhoven op de planning! Heb mijn broertje gemist❤️❤️❤️ Een foto die is geplaatst door null (@andrehazes) op 14 Sep 2018 om 23:51 PDT

Ahh. Wie ook in de lucht hangt voor De Vliegende Zangers, is Xander de Buisonje. Zijn dochtertje Céla-Lynn had gisteren haar outfitje al klaar. Ze leeft wel op grote voet.

Céla-Lynn heeft haar outfit voor #vliegendevrienden al klaar. Treedt ze nu al in mijn voetsporen? 😉❤️#morgenishetzover #vliegendevrienden #zinin #nike Een foto die is geplaatst door null (@xdebuisonje) op 14 Sep 2018 om 11:58 PDT

Bibi Breijman, aka kabourtje uit Oh oh Cherso, aka de vriendin van Waylon, weet wel hoe je als zwangere vrouw de dagen doorbrengt. Met koffie en koekjes.

Coffee and cookies ☕️🍪 #perfectmatch #yumyumyum 😍 Een foto die is geplaatst door null (@bibibreijman) op 14 Sep 2018 om 2:34 PDT

The Voice Senior kijken bij Angela Groothuizen thuis? Niks daarvan. Bij Angela wordt de vrijdagavond héél anders besteed, namelijk met het spel Dungens en Dragons. Angela is 'the last man standing', al zegt ze het zelf.

Een huis vol want ze gaan #dungeonsanddragons spelen. Niet geïnteresseerd in mama’s #voicesenior helaas... #iamthelastmanstanding Een foto die is geplaatst door null (@angelagroothuizen) op 14 Sep 2018 om 9:34 PDT

Klussen met je broers. Er is niks gezelliger, vinden ze bij de familie De Jager thuis. Het is niet bekend of Wietze alleen selfies maakt, of dat hij zelf ook de inhoud van de gereedschapskist heeft ontdekt.

Wij zijn de De Jagers! Wij klussen aan boten en drinken bier. #broers #heit #happyweekend #boot #biertje Een foto die is geplaatst door null (@wietzedej) op 14 Sep 2018 om 7:02 PDT

Een huisdier verliezen is vreselijk. John Williams moet zijn labradormaatje helaas missen, maar hij weet zeker: we will meet again!

Slaap zacht mi matti! Ik ga kapot maar ik weet zeker... We will meet again!!😢❤😢 Een foto die is geplaatst door null (@johnwilliamsnl) op 15 Sep 2018 om 4:04 PDT

Gerard Joling gaat op zijn snufferd. Is het echt, of dacht Geer: zo'n klapper is leuk voor mijn volgers? Hoe je het ook went of keert, de topper is gevloerd, en dat staat op camera.

Auw! Alles om een prijs uit te reiken 😇 Gelukkig niets gebroken #gerardjoling Een foto die is geplaatst door null (@gerard_joling) op 15 Sep 2018 om 4:09 PDT

Die Connie (Witteman/Breukhoven/Vanessa)! Double trouble!

#dubbeltake #summer #islandvibes #sun #sea Een foto die is geplaatst door null (@connie_witteman) op 14 Sep 2018 om 12:51 PDT

Enzo Knol heeft twee miljoen abonnees op zijn YouTube-kanaal! Daar is hij blij mee, en hij laat meteen even zien dat aardig youtuben prima zijn vruchten afwerpt op financieel gebied. Hij rijdt in zijn dikke wagen namelijk niet voor schut (Zou Lil Kleine zeggen). Nu nog een nieuwe liefde.

Corry Konings kan na haar Robinson-avontuur wel een manicure gebruiken! En eindelijk kan ze er ook openhartig over praten met haar favoriete nagelstyliste.

Eindelijk kunnen we openlijk praten over expeditie Robinson! 💅🏻🌴☀️ #gezellig Een foto die is geplaatst door null (@corry_konings) op 15 Sep 2018 om 2:30 PDT

Wat een schatje. Het baby'tje van Ferry en Noelle Somogyi geniet heerlijk van haar rust.