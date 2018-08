Mariska Hulscher: Ik wil laten zien dat lopen een uitweg kan zijn

Doodgescho­ten moeder New York speelde in GTST

31 juli De vrouw die gisteren om het leven is gekomen door een schietpartij in een appartement in de New Yorkse wijk Queens, was actief als actrice. Het gaat om Linda Olthof (47) uit Deventer. Zij was te zien in de soapserie Goede Tijden Slechte Tijden.