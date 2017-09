Marlijn Weerdenburg bevallen van kerngezonde Teun

,,Hij is er. Teun Nicolaas Martin Broers is maandagochtend om 4:54 uur geboren", schreef Marlijn bij een foto waarop het ventje dicht tegen zijn moeder aan ligt. Het kereltje weegt 3290 gram en is volgens Marlijn 'kerngezond'. De vader van Teun is Paul Broers. ,,We zijn dolverliefd."

In maart maakte Marlijn, die momenteel op tv is met het datingprogramma Hotel Romantiek, bekend dat ze in verwachting was van haar eerste kindje. Ze was ook te zien in Wie is de Mol? en Danni Lowinski.