Married at First Sight-huwelijk Thierry en Sanne klapt ook

Justin Timberlake brengt na succes Can't Stop the Feeling nieuwe single uit voor Trolls

19:18 Justin Timberlake is terug. Samen met zangeres SZA heeft hij vandaag zijn nieuwe single en video The Other Side uitgebracht. Het is de eerste single van de soundtrack van de aankomende nieuwe film Trolls World Tour, het vervolg op de succesvolle animatiefilm Trolls uit 2016. Trolls World Tour gaat op 22 april in de Nederlandse bioscopen in première. Op 13 maart verschijnt de soundtrack.