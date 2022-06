Mart Hoogkamer breekt show na 16 seconden af: ‘Hij hoeft hier nooit meer te komen’

De artiest verdween vervolgens zonder ook maar een moment te twijfelen back stage, stapte bij z’n manager in de auto en vertrok in alle haast van het terrein. „We hebben nog geprobeerd om hem op andere gedachten te brengen”, vertelt barmedewerkster Anouk.

Er kwam nog antwoord.

„Toen we zeiden dat er heel veel teleurgestelde kinderen vooraan stonden, luidde het antwoord dat hij van zijn platenlabel niet terug mocht keren op het podium. En toen was ie weg.”

Niet voor rede vatbaar

Quote Het gaat om drie bekertjes bier. De gooiers hebben we in de kraag gevat en het bier heeft Mart Hoogkamer niet eens geraakt Pascal Ottink, organisator Bij het wegrijden van het terrein deed ook de organisatie nog een poging om de boel te redden. De manager reageerde vanachter het stuur en was niet voor rede vatbaar. De vraag om dan in ieder geval de gage terug te storten, zorgde voor een reactie met een grimmige ondertoon.



„Als jullie daar blij en gelukkig van worden, dan storten we het geld netjes terug.” Daarna vertrok het duo uit Beckum.

Pascal Ottink, voorzitter Pinksterfeesten Beckum, had er geen woorden voor. „Het gaat om drie bekertjes bier.” Dat zijn er volgens Hoogkamer zes. Ottink: ,,De gooiers hebben we in de kraag gevat en het bier heeft Mart Hoogkamer niet eens geraakt. Morgenmiddag hebben we een gesprek met het management. Meer valt er nu niet over te zeggen, behalve dat heel Beckum zwaar teleurgesteld is in deze zanger. Mart Hoogkamer hoeft zich hier nooit meer te vertonen. Had hij ons even de kans gegeven, dan hadden we dit zo met elkaar opgelost.”

‘Allemaal op film’

De gage van de zanger bedraagt naar verluidt tussen de 7000 en 8000 euro en is door de organisatie vooraf afgetikt. In principe kan Beckum naar de centen fluiten, zoals Hengevelde in 2018 15.000 euro in 10 seconden kwijt was toen Lil’ Kleine een paar druppels bier vanuit het publiek over zich heen kreeg. Ottink: „Hoogkamer is niet eens geraakt. Het staat toevallig allemaal op film.”

Op een video op de website Dumpert.nl is te zien hoe Hoogkamer vlak na het begin van zijn hit Ik Ga Zwemmen reageert op het publiek met de woorden ‘Niet doen, niet doen, niet doen, anders ga ik er vanaf’. Om daar al vrij snel aan toe te voegen: ‘Later jongens, later!’. Daarna verlaat hij het podium.

Minder toevallig is ook het gesprek met de manager gefilmd, vlak voor vertrek vanuit de auto van Hoogkamer. „Daar zegt de man dat ze het geld zullen terugstorten”, meldt Ottink, terwijl hij de beelden toont. „Laten we het beste ervan hopen. Morgen weten we meer.”

Organisator ander feestje: ‘Goed nieuws, Mart is er al om 23.00 uur!’

Even later wordt Hoogkamer bij zijn volgende optreden op het Vinkefest in Vinkeveen een uur eerder aangekondigd dan aanvankelijk gepland. De ‘timetable update’ meldt: ‘Goed nieuws, Mart is er al om 23 uur!’

Lil’ Kleine

Het is niet voor het eerst dat een artiest vroegtijdig een optreden afbreekt op een (tent)feest in Twente. Enkele jaren geleden stapte zanger Lil’ Kleine na amper een halve minuut van het podium, nadat hij was ‘getrakteerd’ op een bierdouche.

Bekijk hier onze trending entertainmentvideo’s: