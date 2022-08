Mart Hoogkamer emotioneel in I want your song: ‘Als jij deze plaat niet zingt, kan ‘ie in de prullenbak’

Met videoMart Hoogkamer heeft een nieuw nummer uit zijn deelname aan het SBS-programma I want your song gesleept. De 24-jarige Leidenaar werd gisteren door het duo Robert en Jeroen verrast met het persoonlijke lied Diamant . Hoogkamer hield het niet droog. ,,Als jij deze plaat niet zingt, kan ‘ie direct in de prullenbak.”

In I want your song krijgen elke aflevering vijf songwriters de kans hun lied te pitchen als de volgende single van een gevestigde Nederlandse artiest. Die heeft immers de bekendheid om een hit te maken van hun creatie, terwijl ze zelf soms niet eens kunnen zingen. Gisteravond was het de beurt aan Mart Hoogkamer, die het afgelopen jaar onder meer hits scoorde met nummers als Ik ga zwemmen en Bieber van de kroeg.

Al bij het tweede lied dat Hoogkamer voorgeschoteld kreeg, was het raak. De mannen Robert en Jeroen hadden al eerder gewerkt met de zanger, waar het lied Neem er een van mij uit voortkwam. Maar voor het nummer dat ze voor I want your song hadden geschreven, was het duo in de documentaire over Hoogkamer gedoken. ,,Daarin is heel mooi te zien dat hij niet kapot te krijgen is”, legden ze uit.

En dus schreven ze voor Hoogkamer het lied Diamant, dat symbool staat voor Hoogkamer die zich - ondanks alle tegenslagen - nooit uit het veld heeft laten slaan. ,,Als jij deze plaat niet zingt, kan ie direct in de prullenbak”, luidde de boodschap.

Tranen

Bij het horen van de songtekst welden de tranen in Hoogkamers ogen op. ,,Tering jantje!”, liet hij zich ontglippen. Na afloop kon hij zelfs de woorden niet vinden om zijn enthousiasme te uiten. ,,Ik zou... mag ik hem eens doen?”, vroeg hij daarom voorzichtig. Dat mocht. Diamant bleek Hoogkamer als een jas te passen. ,,Jongens, dit is top”, klonk het enthousiast.

Hoewel er nóg drie songwriters een lied voor Hoogkamer klaar hadden staan, leek de uitkomst al beslist. Fans van de jonge zanger mochten ook hun mening geven over alle nummers, maar daar zei Hoogkamer geen boodschap aan te hebben. ,,Ik kies altijd voor mezelf en het kan me niet zo heel veel schelen wat een ander van me denkt. Maar als ik net m’n tranen moet weghalen door een liedje en de fans achter me hetzelfde gevoel hebben..” Dan kon Hoogkamer niet anders dan Diamant als het winnende lied kiezen.

Op YouTube stromen de complimenten ondertussen binnen. ‘Wat een mooi nummer, niet normaal! Eerste keer dat ik hem hoorde van die gasten van Stadskanaal, meteen kippenvel en tranen! Goede keuze Mart.’ En een andere fan: ‘Je bent te gek man, dit liedje breng jij op super mooie wijze uit en omschrijft jou! Je bent de beste Mart!’

Volledig scherm Mart Hoogkamer emotioneel in I want your voice © SBS6

