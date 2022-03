Mart Hoogkamer en Rolf Sanchez gastartiest bij Toppers-shows

De formatie maakte gisteren ook bekend dat het thema van de concerten in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam Happy Together ‘The Flower Power Edition’ is. ‘We nemen u in decor en dresscode mee naar de hippie en flower power sferen’, melden de vier Toppers. ‘De leefwijze van de hippie was gericht op ‘Peace, Love, Unity & Respect’ waar de Toppers-concerten ook al jaren voor staan. We brengen mensen samen en laten ons schouder aan schouder staan. Niet voor niets wordt Toppers in Concert al jaren het feest van verbroedering en saamhorigheid genoemd.’