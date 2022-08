Mart Hoogkamer gaat Spanje-lied van Bassie en Adriaan coveren

Zanger Mart Hoogkamer gaat een cover maken van het lied De Spaanse Zon van Bassie en Adriaan. Het is de bedoeling dat het lied begin volgend jaar uitkomt. Er is inmiddels contact tussen het duo en de Leidse zanger, bekend van de hit Ik ga zwemmen. Dat heeft een woordvoerder van Bassie & Adriaan zondag laten weten.

Het lied, dat de oorwormtekst ‘in Spanje, in Spanje, in Spanje / in Spanje schijnt altijd de zon’ bevat, komt uit 1978. Het nummer was voor het eerst te horen in de tv-serie Het Geheim van de Sleutel. In de evergreen bezingen de beroemde clown en acrobaat hun liefde voor het land aan de Middellandse Zee.

Hoogkamer sprak onlangs in het NPO-programma Muziekfeest op het Plein de wens uit dat hij het nummer graag van een nieuw jasje wilde voorzien. In een gesprek op Omroep West werd eerder deze week het contact tussen Hoogkamer en Bassie & Adriaan tot stand gebracht. ,,Mart staat hetzelfde in het leven als wij”, prijst Adriaan de zanger. ,,Hij wil mensen vooral veel plezier brengen.”

Het is de bedoeling dat Bassie en Adriaan ook gaan figureren in de videoclip van de nieuwe versie, mits zij daar fysiek toe in staat zijn. Adriaan is inmiddels 79, Bassie is 86. Vooral Bas van Toor, zoals hij officieel heet, kampt al jaren met een zwakke gezondheid.

Volledig scherm Mart Hoogkamer © Brunopress