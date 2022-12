Mart Hoogkamer kampte met stemproblemen door stress

Stress is waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van de stemproblemen van Mart Hoogkamer. Dat vertelt de 24-jarige zanger in gesprek met Beau Monde . Hoogkamer cancelde dit jaar meerdere optredens vanwege problemen met zijn gezondheid.

,,Ik durfde voorheen nooit nee te zeggen, ik ging altijd maar door”, zegt Hoogkamer, bekend van zijn hit Ik Ga Zwemmen. ,,Zodra ik op vakantie ging, werd ik - vaste prik - in één klap doodziek. Dat kwam omdat mijn lichaam eindelijk de rust had om te herstellen.” Hoogkamer zegt dat hij het afgelopen jaar vaak bloed heeft laten prikken om achter de oorzaak van zijn stemproblemen te komen.

De grootste angst van Hoogkamer was altijd al om zijn stem kwijt te raken. ,,Die angst had ik altijd al, maar in het afgelopen jaar is dat nog veel erger geworden.” Om die reden probeert hij zo gezond mogelijk te leven. ,,Met alcohol heb ik sowieso weinig: op een feestdag neem ik een drankje, maar alleen als ik de dag erna vrij heb en nergens hoef op te treden.”

Steun

De zanger vindt veel steun bij zijn partner, Jennifer. ,,Zij doet de boodschappen en kookt altijd. Ik heb ook wel taakjes in huis hoor, de zware boodschappen uit de auto halen of een vuilniszak weggooien. Maar verder doet Jennifer eigenlijk alles. Ik weet ook precies wanneer ik moet vragen of ik haar ergens bij moet helpen: als ze bijna klaar is, haha.”

