Mart Hoogkamer krijgt eigen tv-programma

De opnames zijn inmiddels achter de rug. De zoektocht van Hoogkamer behelst een reeks afleveringen. Wie de artiest heeft uitgenodigd op de piste, wordt later bekend gemaakt.



Mart Hoogkamer staat dit najaar met een zevenkoppige band in het theater met de show Met Een Lach En Een Traan. Op zaterdag 24 september 2022 start hij zijn tour in Beverwijk. Op donderdag 15 december 2022 is de laatste in Apeldoorn.