Martien Meiland denkt dat zijn zestigste verjaardag wordt vergeten: ‘Tranen met tuiten’

Zestig jaar is een flinke mijlpaal, stelde Martien Meiland vanavond in Chateau Meiland . ,,Ja, goh. Gek he?”, begon de gastheer, die vertelde dat hij op 19-jarige leeftijd fantaseerde over hoe het zou zijn als hij die leeftijd zou bereiken. ,,Leef ik dan nog? Heb ik kinderen? Wat voor vliegtuigen hebben we dan? Nou, en nu ben ik al zestig. Het is omgevlogen. Ik zou niet meer terug willen hoor.”

De flamboyante Martien dacht aanvankelijk dat zijn verjaardag in de vergetelheid zou raken en was daar zichtbaar door ontdaan. Hij baalde als een stekker, maar toen Erica, Maxime en Montana hem ophaalden voor een grote verrassing, stond hij even perplex. Martien moest bovendien geblinddoekt de wagen in en daar stond hij niet bepaald om te springen. ,,Nee! We doen het niet”, gilde hij uit.



Omdat de locatie van zijn feestje niet bekend mocht worden, moest Martien toch gehoor geven aan het verzoek een blinddoek te dragen. Toen hij eenmaal arriveerde bij zijn lievelingsrestaurant, slaakte hij nog een kreetje van paniek. ,,Oh, ik ben zo bang”, zei hij. Gelukkig viel er een last van Martiens schouders toen hij doorhad dat het om zijn favoriete restaurant ging. Dat én de moeite die zijn familie in het organiseren van zijn verjaardag had gestoken, roerde hem tot tranen.



Als kers op de taart kondigde Maxime ook nog aan dat Martien een vakantie cadeau kreeg. De woorden van schoonzoon Leroy, die hem bedankte en zei dat hij een ‘onwijs goede schoonvader is’, bezorgden Martien bovendien waterlanders. ,,Wat een kutverjaardag! Loop ik alleen maar weer te janken”, reageerde Martien. Het waren gelukkig geen tranen van verdriet. ,,Dan ben je zestig en denk ik: nou je moet toch blij zijn. Nou, dan zijn dat eigenlijk tranen van blijdschap. Zo leuk met elkaar”, besloot de gastheer.