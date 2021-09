Martijn Fischer pakt rol in GTST: is hij de vader van Shanti?

In welke rol Fischer zijn opwachting maakt is nog niet bekend. Het enige dat collega-acteurs Noa Zwan en Tamara Brinkman in de podcast kwijt kunnen is dat hij opduikt in de verhaallijn van het personage Shanti, gespeeld door Bertrie Wierenga. Het nieuwtje is inmiddels bevestigd door het officiële Instagram-account van GTST; zij plaatsten een foto van Fischer in het decor van soapcafé De Koning. Fans reageren onder deze foto met de verwachting dat Fischer de vader van Shanti (een rol van Bertrie Wierenga) gaat spelen.