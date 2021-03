Martijn Koning na winst Baudet: ‘Ik regel alleen extra zetels in het theater’

Koning kwam onlangs onder vuur te liggen na zijn optreden in de RTL 4-talkshow Jinek . Daar deed hij een zogenoemde roast van Baudet, waarin hij onder meer sprak over het vermeende antisemitisme en racisme bij zijn partij.

Baudet liep tijdens de roast de studio uit. Menig kijker had daar begrip voor en sloot niet uit dat de ophef Baudet extra zetels zou opleveren. Forum groeit volgens de laatste prognose het hardst van alle partijen en gaat van twee naar acht zetels in de Tweede Kamer. Maar dat heeft niets met de roast te maken, stelt Koning.

‘Beste mensen, kom op, in theaters kan ik voor iemand heus wel een extra zeteltje regelen, maar absoluut niet in de Tweede Kamer’, schrijft hij.

Vlees in safaripark

RTL en Eva Jinek distantieerden zich na de uitzending van Konings uitspraken en stelden dat het een fout was om hem te laten optreden terwijl hij vooraf niet had willen vertellen wat hij precies ging zeggen. Dat wil Jinek voortaan wel ‘om en nabij’ op voorhand weten van haar gasten, zei ze, omdat ze de anderen niet als een ‘stuk rood vlees’ in ‘een safaripark’ wil gooien.

De cabaretier zelf was overigens wel tevreden over zijn roast. ,,De bedoeling was Baudet te raken en dat is wel gelukt, ja”, zei hij tegen deze site. Ondanks de ophef blijft de comedian, die de afgelopen jaren veelvuldig te zien was bij RTL, welkom in programma’s van de zender.