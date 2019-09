Martijn Krabbé getrouwd met Deborah: ‘Lang leve de liefde’

Eerder was hij getrouwd met Amanda Beekman; zij zetten in 2014 officieel een punt achter hun relatie. De twee gingen al twee keer eerder uit elkaar. Tijdens de eerste gescheiden periode in 1999 raakte Amanda zwanger van zoon Bickel (19). Door de komst van hun zoon groeiden de twee weer naar elkaar toe en besloten de draad op te pakken. In 2004 werd dochter Michelle (14) geboren, en eind 2005 gaven Amanda en Martijn elkaar opnieuw het jawoord. Daarna werden dochter Jasmijn (12) en zoon Achilles (10) geboren. Toch besloot het stel in 2010 om apart te gaan wonen en breiden er in 2014 officieel een eind aan. Amanda Beekman trouwde in 2015 met Harrie Kolen en kreeg een een zoontje, David Jane. Eind vorige maand werd bekend dat Amanda weer in verwachting is.