Martijn Krabbé haakt in op opmerkingen over ‘oranje’ look: 'Ik ga in wortelpak carnavallen’

De eerste liveshow van The voice of Holland stond twee weken geleden bij de kijkers niet in het teken van de zangkunsten van de talenten, maar draaide naast andere randzaken vooral om het uiterlijk van Krabbé. Fanatieke Twitteraars konden het niet laten om de opvallende kleur van de presentator onder de loep te nemen. ‘Is Martijn nou oranje of zijn mijn tv-instellingen verkeerd?’, schreven meerdere mensen.



Vanavond greep Krabbé zijn kans om op de onrust rond zijn ‘oranje look’ te reageren. Presentatrice Chantal Janzen vroeg uit nieuwsgierigheid of hij dit jaar nog feest ging vieren met carnaval, waar de presentator snel en met enige zelfspot op inhaakte met: ,,Nee, maar als ik zou gaan, dan in wortelpak. Dat heb ik al twee weken aan.”



Ook Janzen kreeg het vorige week voor haar kiezen op sociale media. De blondine werd als 'geïrriteerd en vermoeid’ omschreven. Later gaf ze op haar account op Instagram toe met een griepje te kampen. De presentatrice reageerde vanavond, na haar vraag aan Krabbé, als ‘skippybal’ te gaan carnavallen. Of dat in verband staat met de opmerkingen van vorige week is niet duidelijk.