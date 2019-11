Martijn Krabbé: The Voice bestaat over tien jaar niet meer

The Voice of Holland begint vrijdag aan zijn tiende seizoen en kende legio memorabele momenten. Coaches die elkaar in de haren vlogen, dansjes deden of de tranen lieten vloeien. Kandidaten die het publiek kippenvel bezorgden, zich verbaasden over de kritiek van de coaches of wegliepen van het podium.



,,Eigenlijk te veel om op te noemen”, glimlachte Krabbé, die The Voice dit jaar voor het eerst met Chantal Janzen presenteert. Janzen volgt bij The Voice Wendy van Dijk op die naar SBS6 verkaste. Terugkijkend noemde Krabbé de auditie van Ben Saunders, winnaar in 2011, een hoogtepunt. ,,En het overwinningsdansje van Maan. Ze stopte niet met springen. Dat was heel leuk om te zien, die vreugde.”



Verder? Krabbé: ,,De tranen van Waylon. De tegeltjes van Marco (Borsato), die zulke mooie dingen zegt. Dan denk je: Wat raar dat je het niet zingt. Er komen complete songteksten uit die man. Ali B . die onnavolgbaar is. Zijn ideeën over wat hij net gezien en gehoord heeft. Dat je denkt: ja, precies zo zit het. En soms zo vreselijk geestig.”