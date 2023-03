Martijn uit MAFS: ‘Ik heb huwelijk absoluut een eerlijke kans gegeven’

Martijn heeft zijn huwelijk met Nicole in het RTL-programma Married at First Sight ‘absluut een eerlijke kans gegeven’. Zijn intenties naar Nicole zijn eerlijk geweest. ,,Tuurlijk”, zo stelde hij vanavond in RTL Boulevard .

Ze waren het koppel dat de meeste tongen losmaakte in de huidige reeks van Married at First Sight. Martijn en Nicole leken voor elkaar gemaakt te zijn, maar het stel had na hun mislukte huwelijksreis amper voet aan de grond gezet, of de ringen lagen alweer in het bakje. Wat de kijkers hadden gezien: een aanschakeling van ruzies en incidenten.

‘Een feestje, altijd leuk’

Afgelopen woensdag maakte Martijn onverwacht zijn rentree in het programma. ,,Stop met huilen, ik ben er’’, denderde hij joviaal de duinvilla binnen waar het koppelweekend werd gehouden. ,,Er werd mij gevraagd om natuurlijk nog even bij het feestje aanwezig te zijn. Natuurlijk, een feestje vind ik altijd leuk. Natuurlijk zie ik ook wat ik doe, maar ja, dat ben ik ook.”

Quote Je bent iets labieler door alles wat je meemaakt. En dan komt zo’n figuur binnen en dan denk ik: oh, ik ga weg of anders... Stephan over Martijn

Niet iedereen hing meteen de slingers op toen Martijn binnenkwam. ,,De persoon die zich heel snel naar buiten gooide, was er eentje - hoe ga ik dit netjes brengen? Autoritair. Attitude van hier tot Tokio. En ik dacht heel even: zo, wie de... ben jij?”, zei Stephan, een tikje overdonderd. Uitgerekend hij en zijn kersverse vrouw Patricia kregen een kans om deel te nemen, omdat Martijn en Nicole net zo snel gescheiden als getrouwd waren. Stephan: ,,Normaal kan je alles veel meer hebben, maar je bent iets labieler door alles wat je meemaakt. En dan komt zo’n figuur binnen en dan denk ik: oh, ik ga weg of anders...”

‘Leuk aan het daten’

Martijn leek zich in de laatste uitzending te amuseren met Paula, die ook een mislukt avontuur achter de rug heeft met Remco. ,,Ze hadden het om moeten draaien. Ze hadden Paula en mij moeten koppelen en Nicole aan Remco. Dan was het klaar geweest”, zei Martijn een tikkeltje gekscherend in de uitzending. Om er een dag later serieus eraan toe te voegen dat ‘er niets opbloeit’ tussen die twee. Of hij bezig is met het vinden van een nieuwe liefde? ,,Ik ben heel leuk aan het daten. Mag nog geen naam hebben richting een volgende stap, maar de eerste stapjes zijn gezet en daar geniet ik enorm van.”

Nicole verweet Martijn dat hij het huwelijk geen serieuze kans had gegeven. ,,Bij aankomst zei je dat je het meer als spelletje zag en dat je net zo snel weer gescheiden zou zijn. Ik schrok hier heel erg van. Dit gaf voor mij wel aan dat jij er anders in stond dan ik”, zei ze in de uitzending, waarbij ze de ringen inleverden. Martijn had een andere lezing over het huwelijks en de intenties. ,,Ik heb het absoluut een eerlijke kans gegeven.”

Volledig scherm Nicole en Martijn tijdens hun huwelijksreis in Italië © RTL

