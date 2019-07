Martin Garrix studio ingedoken 'met grootste naam ooit': Dit slaat helemaal nergens op

Om wie het gaat wil Martin nog niet verklappen. ,,Het is na m'n ongeluk gebeurd dus ik was eigenlijk best wel down, omdat ik shows moest cancellen en ook fucking veel pijn had. Maar toen heb ik dus met hem in de studio gezeten, dat was voor mij hét WTF-moment van het jaar.”



Fans moeten nog wel even wachten tot de bijzondere samenwerking te horen is. Martin verwacht dat de plaat pas over een jaar uitkomt.