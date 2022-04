Martin Koolhoven wint Rutger Hauer Award 2022

Koningsdag­lied Rowwen Hèze is ode aan Limburg en Máxima

Het lied dat Rowwen Hèze speciaal voor Koningsdag in Maastricht heeft geschreven is een ode aan de stad, maar ook aan koningin Máxima. ,,Als je halverwege het lied heel even een tangoritme hoort, weet je meteen dat het over haar gaat”, zegt frontman Jack Poels over het nummer Bruid op blote voeten in De Limburger.

23 april