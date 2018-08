Martsje Paulusma blijft haar zieke vader Piet voorlopig vervangen

Martsje, die nauw betrokken is bij de opnames vanPiets Weer, viel slechts één keer eerder voor haar vader in. In november stond ze voor de camera toen Piet toe was aan een vrije dag. Piet Paulusma vierde in 2016 zijn twintigjarig jubileum bij SBS6. ,,Sinds 1996 heeft Piet ergens tussen de veertien- en vijftienduizend uitzendingen gemaakt en twee miljoen kilometer gereden. Elke dag is hij bezig met de uitzending. Vrije dagen zitten er niet echt in. Zo is hij tijdens zijn loopbaan maar één of twee keer op vakantie geweest in het buitenland'', concludeerde de zender toen.