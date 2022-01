Mascha Feoktistova en dochtertje (1) testen positief op corona

Mascha van Beauty­gloss over dochtertje: ‘Onduide­lijk of ze armpje ooit kan gebruiken’

Vlogster Mascha Feoktistova, bekend van haar YouTube-kanaal Beautygloss, heeft een update gegeven over haar dochtertje Mila. Na een moeizame bevalling van liefst 25 uur kwam het meisje te wereld met een gebroken armpje. ‘Het is nog onduidelijk of ze haar armpje kan gebruiken.’

20 juli