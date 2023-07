Matige start voor nieuwe SBS6-show The Talent Scouts: 372.000 kijkers

Zangeres en Mu­lan-stemactri­ce Coco Lee (48) overleden

De Amerikaanse zangeres Coco Lee is woensdag op 48-jarige leeftijd overleden. Dat maakt haar familie bekend op social media. Coco Lee werd afgelopen zondag opgenomen in een ziekenhuis in Hong Kong nadat ze een einde aan haar leven had proberen te maken. Daar lag ze in comateuze toestand.