Matthijs (41) gekoppeld aan Charisma bij First Dates: ‘We hadden meteen een klik’

1. Meedoen aan First Dates, was je ten einde raad?

„Nee, helemaal niet. Het was voor mij vooral een spannend avontuur. Ik ben begin dit jaar gescheiden en heb een moeilijke tijd achter de rug. Ik zit nu in een nieuwe fase van mijn leven en kniezen in een hoekje is niets voor mij.”

2. Wat was het eerste dat in je opkwam toen je haar voor het eerst zag?

„Ik vond haar meteen aantrekkelijk. Bij het eten kwamen we erachter dat we veel raakvlakken hebben. Ik kom oorspronkelijk uit Colombia, ik ben geadopteerd toen ik klein was. Mijn date bleek een Antilliaanse met Colombiaanse roots, dus we hadden gelijk een klik.”

3. Was je zenuwachtig?

„Ik voelde een gezonde spanning. De aanloop naar de opnames verloopt ook rustig, je wordt goed begeleid. In de wanden van het restaurant waar het programma wordt opgenomen zitten de camera’s. Dus je hebt het gevoel dat je maar met z’n tweetjes bent en een gezellig etentje hebt.”

Quote Na de opnames van het programma zocht ik haar gelijk op in Friesland Matthijs ter Avest

4. Waren er ook gênante momenten?

„Nee, we hadden gelijk een leuk gesprek en herkenden veel van elkaar in onszelf. We waren eigenlijk geen moment stil. Vier dagen na de opnames van het programma zocht ik haar gelijk op in Friesland om te kijken of ze zonder camera’s ook zo leuk was. En dat bleek gelukkig het geval. Daarna hebben we veel gebeld en elkaar nog een paar keer gezien.”

5. En hoe is nu? Hebben jullie dikke verkering?

„We hebben het hartstikke leuk en gezellig. We bellen elkaar veel en zien elkaar regelmatig. Maar om van een serieuze relatie te spreken, dat vinden we allebei nog te vroeg. De opnames zijn nu zeven weken geleden en het is allemaal zo snel gegaan. Dit moet nog bezinken, denk ik.”