Matthijs de Ligt gaat trouwen met Annekee Molenaar, die na eerste date nog veel twijfels had

‘Ze heeft ‘ja’ gezegd!’ jubelt De Ligt op Instagram bij een foto waarop hij zijn toekomstige vrouw vasthoudt. De Ligt deed zijn aanzoek tijdens de zomerstop. Waar de voetballer op zijn knieën ging, is niet bekend. Onder de foto regent het meteen felicitaties van bekende vrienden en collega’s als Anna Nooshin en Jessie Jazz Vuijk.

Annekee Molenaar is de dochter van oud-voetballer Keje Molenaar. Zij en De Ligt leerden elkaar ruim vier jaar geleden kennen. ,,Mijn beste vriendin had een foto op haar Instagram geplaatst van ons samen en die zag jij’’, memoreerde Molenaar in een dubbelinterview met haar vriend in Vogue. De Ligt: ,,O ja, en toen zijn we gaan eten in Amsterdam.’’

Het werd pizza bij restaurant Sotto, maar pas nadat ze veelvuldig hadden geflirt via Instagram en WhatsApp. ,,Ik vond je meteen heel mooi en interessant’’, zei De Ligt. ,,Ik was na die eerste date echt helemaal in de wolken. (...) Ik vond haar behalve mooi ook intelligent en lief. Ik was onder de indruk.’’ Molenaar voelde minder vlinders. ,,Ik wist het niet meteen zeker. Die eerste date was leuk, maar ik wist niet of er meer inzat dan vriendschap. We konden heel goed met elkaar praten, maar daar bleef het bij.’’



‘Wanneer eindelijk zoenen?’

De voetballer was Molenaar ook wat te afwachtend. ,,Ik dacht: gaat hij me nou eindelijk zoenen, of niet!? Pas op de derde date heeft hij me gekust. Op mijn slaapkamer in Broek in Waterland, met mijn ouders beneden in de woonkamer. Ik had het nodig om een bepaalde kriebel te voelen in mijn buik. Om te weten: hier zijn vonken in het spel.’’ Inmiddels noemt ze de liefde ‘rotsvast en voor altijd’.

Ze waren pas zeven maanden samen toen ze naar Turijn verhuisden, waar Matthijs destijds ging spelen bij Juventus. Het zorgde ervoor dat ze snel opgroeiden. ,,We voelen ons volwassener dan veel van onze leeftijdsgenoten’’, zei Molenaar. ,,Ik merk dat andere mensen zich soms ook vergissen. Dan vragen ze: gaan jullie al trouwen, wanneer komen er kinderen? Hallo, denk ik dan, we zijn echt nog heel jong, hoor!’’



Prinses en ijskonijn

Yoga en pilates-liefhebber Annekee is tegenwoordig rechtenstudent (ze schreef een scriptie over transfers in de voetbalwereld), maar deed eerder sinds haar zestiende modellenwerk. Vorig jaar stopte ze daarmee. Molenaar staat al jaren in de lijst van mannenblad FHM met de 500 ‘mooiste vrouwen’ van Nederland. Molenaar merkte dat er een beeld van haar bestond waarin ze zich niet herkent, van ‘prinses en ijskonijn’.

,,Ik heb er heus van genoten, maar het ging me tegenstaan dat alles om mijn uiterlijk draaide’’, zei ze over haar modellencarrière. ,,Het wordt jonge meisjes in dat wereldje knap lastig gemaakt van zichzelf te leren houden, gewoon zoals ze zijn, met imperfecties en al.’’

Ze vervolgde: ,,Ik vind het ook nu nog niet fijn als jonge meisjes me dm’en: ‘jij bent perfect’. Ik wil meisjes niet het gevoel geven dat ze moeten voldoen aan een bepaald ideaalbeeld. Nee, ik ben niet perfect en het leven dat ik leid, is dat ook niet. En dat hoeft ook niet.’’

