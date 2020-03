Matthijs moet bij zijn afscheid gedacht hebben: wat Humberto kon, kunnen wij beter

Mogelijk twee Mollen in het spel tijdens jubileume­di­tie Wie is de Mol?

11:51 Fans van Wie is de Mol? worden met de dag zenuwachtiger nu de finale van het populaire Avrotros-spel voor de deur staat. Zaterdag worden in het Amsterdamse Vondelpark de namen van de Mol, de winnaar en de verliezer onthuld. Of zijn er dit jubileumseizoen twee Mollen in het spel?