Matthijs van Nieuwkerk organiseert concert in de Ziggo Dome

Bridget Maasland en Christian uit elkaar: ‘Begreep dat ik niet de enige was’

8 oktober Bridget Maasland (46) en vastgoedconsultant Christian P. Henry (30) zijn na enkele maanden daten inderdaad uit elkaar. De RTL-presentatrice kwam onlangs tot de conclusie dat hij geen ‘relatiemateriaal’ is. Ze stelt dat ze niet de enige vrouw in zijn leven was.