Matthijs van Nieuwkerk zichtbaar ontroerd door ode van André van Duin

Van Duin was vanavond voor de laatste keer te gast in De Wereld Draait Door. Het was een tijd stil rondom de cabaretier, die in januari afscheid moest nemen van zijn man Martin. Hij sprak met Van Nieuwkerk over de laatste maanden die hij met zijn man beleefde en hoe hij de laatste vijf weken de volledige zorg op zich nam. Een begrafenis of crematie was er niet, Martin heeft zijn lichaam afgestaan aan de wetenschap. Dat betekent ook dat er geen herdenkingsplek is. Iets waar Van Duin overigens weinig waarde aan hecht. ,,Ik heb meer aan het fotootje thuis, met het kaarsje. Dat biedt me veel troost", vertelde hij.



Als het einde van DWDD bijna nadert, besluit Van Duin de touwtjes in handen te nemen. ,,Hé, we hebben nog maar zes minuten. Ik wilde even zeggen: ik zei net al dat ik het zo jammer vind dat je gaat stoppen met dit programma. Daarom wilde ik je ook een beetje verassen. En ik weet dat jij een groot fan bent van Charles Aznavour. Ik heb ooit een liedje gezongen, La Bohéme. Dat heb ik zelf vertaald. En ik denk: dat ga ik weer voor jou zingen, als surprise. Ik hoop dat je het mooi vindt”



Die woorden kwamen bij Van Nieuwkerk binnen. ,,Mij wordt nu veel gevraagd: wat is het hoogtepunt van DWDD? Er zijn een aantal uitzendingen en onderwerpen die ik kan noemen. Maar een ding weet ik zeker: de pre-show, het voorprogramma, toen jij dat voor mij zong... Ik zíe het je zingen, dat meen ik oprecht: dat is één van de hoogtepunten van 15 jaar DWDD.”