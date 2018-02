Matthijs vs Dolf: het gíng ergens over

Want man, man, man, dit was nu echt een voorbeeld van hoe een discussie in een talkshow zou moeten zijn. Het was puntje-op-de-bank-tv. Daar gebeurde wat. Het was niet zoals zo vaak een voorgekookte prak tussen twee opponenten met een presentator in het midden die lekker buiten schot blijft. Nu was Van Nieuwkerk zelf één van de partijen.



Het begon nog rustig maar al snel liepen de gemoederen even snel op als het spraaktempo van beide heren, die elkaar niet eens meer lieten uitpraten. Je zag als kijker bij allebei de bloeddruk stijgen naarmate het gesprek duurde en eigenlijk geen steek verder kwam. Waardoor de bloeddruk nog verder omhoog ging en de emoties nóg groter werden. Helemaal toen Matthijs Jan Mulder vanaf de publieke tribune bij het gesprek betrok.



Maar: het gíng ergens over. Over de essentiële keuzes des levens, waarbij goed en fout niet zo makkelijk aan te wijzen zijn. Moet je een daad stellen of is het juist dapper om te vechten voor waar je in gelooft? Onverschillig toekijken was onmogelijk. Je werd als kijker bij de kladden gegrepen en gedwongen om na te denken wat jíj zou doen. Ik wist het antwoord niet.