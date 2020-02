‘Matthijs wilde een interview, maar alleen per e-mail’

De man achter DWDD: ‘Straks komt pas écht het besef wat een bijzonder programma dit toch was’

18:03 Ewart van der Horst van productiehuis PilotStudio – verantwoordelijk voor onder meer Jinek - was samen met Matthijs van Nieuwkerk de architect van De Wereld Draait Door. ,,Er was werk aan de winkel, toen ik kwam. Want drie weken later moest het programma al op de buis’’, aldus de man die ook drie jaar lang hoofdredacteur was van het programma.