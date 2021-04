Mattie & Marieke op de bouw afgebroken door coronavirus, dj's in quarantaine

Hoewel Mattie en Marieke beiden negatief zijn getest op het coronavirus moeten zij volgens de coronamaatregelen wel in quarantaine. Vanuit hun thuissituatie maken ze vanaf aanstaande woensdag een uitzending. Die tijd is nodig om een locatiestudio bij alle teamleden op te bouwen en de zaken technisch in orde te maken. Morgen neemt Qmusic-dj Kai Merckx het ochtendprogramma over. Hij is te horen van 06.00 tot 10.00 uur.



Tijdens Mattie & Marieke op de bouw stond een uniek kijkje in het leven van de mannen en vrouwen in de bouw op de planning. De dj’s zouden zo meer leren over de bouwers die voor dag en dauw opstaan om Nederland een stukje mooier te maken.



Qmusic gaat er alles aan doen om de themaweek te verplaatsen naar een later moment.