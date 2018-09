Mattie en Marieke tevreden na eerste ochtendshow op Qmusic

,,Goedemorgen! Nou, dat bescheiden begin is niet echt gelukt!", begon Mattie Valk vanmorgen rond de klok van zes de splinternieuwe ochtendshow bij Qmusic. Voorafgaand aan deze eerste woorden was een compilatie te horen van fragmenten uit recente tv-programma's, waarin vol enthousiasme werd gepraat over de nieuwe show.

Na deze intro gaven beiden dj's aan vreselijk slecht geslapen te hebben. Mattie sliep met één oog open en Marieke had dé ultieme radio-dj nachtmerrie, waarin ze zich versliep en via haar wekkerradio haar eigen show hoorde. Desondanks begonnen de twee fit en enthousiast aan de show, en kijken ze goed terug. ,,We zijn vooral blij dat de kop eraf is. We hebben elkaar om negen uur een dikke knuffel gegeven. Voor een eerste show zijn we best tevreden, maar we gaan natuurlijk direct aan de slag om te kijken hoe we het morgen en de komende tijd nog beter kunnen maken", vertelt Mattie na afloop. Marieke: ,,Ik heb een paar keer enorm hard moeten lachen. En dat allemaal voor negen uur ’s ochtends. Wat een heerlijke manier om de dag te beginnen. Ik denk dat ik op deze manier wel aan mijn vroege ritme kan wennen.”

Na de show zijn de twee meteen even gaan zitten om het een en ander terug te luisteren. ,,Maar we willen niet op elke slak zout gaan leggen. We hebben het vooral ook gehad over de dingen die goed gingen. En we gaan het de komende tijd aanscherpen. Een radioshow is nooit helemaal af." Mattie: ,,Er is niet een ding waarvan we zeggen, dat moeten we nu veranderen. Het frame staat en daar gaan we de komende tijd lekker verder aan sleutelen.”

Volledig scherm Marieke Elsinga en Mattie Valk © Marco Okhuizen

