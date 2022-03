Mattie en Marieke verslapen zich compleet voor eigen ochtendshow

Ochtends­how Mattie & Marieke wint Gouden RadioRing

De ochtendshow Mattie & Marieke (Qmusic), van Mattie Valk en Marieke Elsinga, is de winnaar van de prestigieuze Gouden RadioRing. Het duo nam de prijs voor het beste radioprogramma in ontvangst tijdens het zestiende Gouden RadioRing Gala in De Vorstin in Hilversum. De uitreiking was live te volgen op het YouTube-kanaal van AvroTros.

