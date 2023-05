Mattie Valk en Jamy uit elkaar na vier jaar: ‘Nog gek op elkaar, maar we willen geen relatie meer’

UpdateNa een relatie van vier jaar is Qmusic-dj Mattie Valk weer vrijgezel. Zijn relatie met Jamy is voorbij, vertelde hij vanochtend in zijn ochtendshow Mattie & Marieke .

,,Ik ga toch even een bommetje droppen in deze sprookjesachtige wereld van Mattie en Marieke waar het altijd snoepjes regent en mensen op eenhoorns voorbijvliegen’’, leidde Valk zijn relaas in. ,,Mijn relatie met Jamy is voorbij.’’

De twee zijn ‘een poosje geleden’ in vriendschap uit elkaar gegaan, vertelde Valk. ,,Er is geen ruzie of narigheid: sterker nog, we zijn gek op elkaar en houden van elkaar, maar we willen geen relatie meer met elkaar. Ik heb daar best wel verdriet van gehad, maar jongens... that's life.’’

De sfeer in de studio bleef na het nieuws wel luchtig: sidekick Joe grapte dat Valk nu ook zijn bootje een andere naam moet geven, want die is Jamy gedoopt. Het stel woonde niet samen. Een paar maanden geleden vertelde Valk nog dat hij zijn vriendin niet wil lastigvallen met een wekker die doordeweeks om 4 uur ‘s nachts gaat.

In juli 2019 vertelde de dj voor het eerst over zijn relatie met Jamy, die verder ‘geen plannen had om in de schijnwerpers te staan’. ,,We kennen elkaar al een hele tijd en we zijn best al een tijdje verliefd maar we hielden het eerst nog even voor onszelf. Ik ben van de kaart van verliefdheid. Ik heb nog nooit een pilletje genomen, maar ik denk dat het zo voelt. Ze heeft mijn moeder ontmoet en is goedgekeurd’’, aldus Mattie in zijn eigen ochtendshow. ,,Nu we samen op vakantie gaan, wil ik wil het van de daken schreeuwen. Ik ben heel heel gelukkig.’’

De twee leerden elkaar kennen via gezamenlijke vrienden in Rotterdam.

