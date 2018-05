Mattie Valk zat drie dagen gestrest in hotel na tweeling-drama

Mattie Valk (31) en zijn vriendin Kirsten Willemstein zetten in mei 2016 een punt achter hun relatie nadat tot verbijstering van de radio-dj was gebleken dat hij niet de biologische vader was van hun pasgeboren tweeling Vesper en Bo. Valk onthulde het nieuws in een brief op de website van Qmusic.



,,De kwetsbaarheid van twee pasgeboren kinderen brengt me naar plekken van mezelf die ik nog niet kende'', schreef hij. ,,Er is in de meest extreme vormen angst, geluk, verdriet. Maar de afgelopen periode heeft vooral ongeloof de boventoon gevoerd toen bleek dat ik niet de biologische vader ben van de twee vechtertjes.''



De ochtendjock zei het zelf nog nauwelijks te beseffen. ,,Ik ben in de war'', bekende hij openhartig. Mattie had naar eigen zeggen het liefst nog even de tijd genomen om het nieuws in familiekring te verwerken, maar 'de situatie bleek onhoudbaar'. ,,Ik en mijn familie kunnen niet langer het enorme medeleven rondom de kinderen op de juiste manier ontvangen.''



Mattie vroeg zijn fans om geen verwijten te maken of te oordelen. ,,Dat doe ik zelf ook niet. Deze situatie kent alleen maar verliezers, en van alle emoties brengt boos zijn je altijd het minst ver.''