Mattie vs. Giel: Wat gaat Glennis in de finale zingen?

Giel: ,,Ik weet meteen welk nummer ik ga zeggen: The Greatest Love of All. Mijn nieuwslezer Jeroen Latijnhouwers heeft er goed bij bedacht waarom dít nummer perfect is als finalenummer op televisie. Hij zei: 'Dan zie je ook even haar kind in beeld, haar zoontje dat er straks bij is. En het nummer begint natuurlijk ook perfect, met de tekst: 'I believe the children are the future...'

En daarbij: er zitten vette uithalen in, hij is gewoon echt lekker Whitney. Glennis heeft me, toen we haar belden in de uitzending, verteld dat I Will Always Love You het waarschijnlijk niet wordt als ze Whitney gaat zingen, omdat ze hem al een keer gezongen heeft. Maar ja, je wilt toch wel zo'n dergelijk nummer horen. Het zou ook nog eventueel I'm Every Woman kunnen worden, maar die heeft ze ook al gedaan. Ja, als ik er écht eentje moet noemen, dan ga ik vol voor The Greatest Love of All."