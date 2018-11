Max & Anne worden dertiende op Junior Songfestival

De powerballad van het duo kreeg wel de zesde plek van het publiek thuis, dat online mee kon stemmen. ,,Tuurlijk hadden ze hoger gewild, maar ze zijn heel erg blij met wat ze hebben behaald," laat Anja Zegwaard van AVROTROS weten.



Met het nummer Samen wisten ze de nationale finale overtuigend te winnen. Na twee maanden voorbereiding mochten de winnaars naar de finale in Minsk. ,,Voor hen was het heel bijzonder om naar Minsk te gaan," vertelt Zegwaard. ,,De ervaringen van het ontmoeten van een internationale groep mensen nemen ze mee voor de rest van hun leven".



Dat Max & Anne podiumchemie hebben, was ook in Minsk zichtbaar. Wat de volgende stappen zijn in hun prille zangcarrières, daar moeten ze nog even over nadenken. ,,Ze gaan zeker nog wel met elkaar door en met elkaar zingen, maar ze vinden solo zingen ook heel leuk."