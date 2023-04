Máxima en Willem-Alexander schieten vol bij afscheid in Rotterdam: ‘We komen uit moeilijke tijden’

Máxima leek vooral overweldigd door de juichende menigte en de afscheidswoorden van burgemeester Ahmed Aboutaleb. Die noemde de koning een ‘rotsvaste’ waarde voor de samenleving, ‘een drager van onze eenheid’. ,,Die eenheid kunnen we ongelofelijk goed gebruiken, nu en in de nabije toekomst. Met al die verschillen die we hebben, met al die discussies die we hebben, staat u als staatshoofd voor de eenheid van ons land.’’

De koningin beet op haar lip om de tranen tegen te houden toen Willem-Alexander het woord nam. ,,Dat ik vandaag - samen met mijn familie - mijn verjaardag en tien jaar koningschap met u samen in deze bijzondere stad mocht vieren, dat heeft mij heel veel gedaan’’, sprak hij, terwijl zijn vrouw een traan wegpinkte.

,,We komen uit moeilijke tijden, we zien ook nog moeilijke tijden voor ons’’, vervolgde hij, mogelijk verwijzend naar de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne of de bedreigingen voor zijn dochter Amalia. ,,Maar wat Rotterdam heeft laten zien... hoe je samen aan iets kan werken, als je samen aan de toekomst werkt, maakt niet uit waar je vandaan komt, wat je achtergrond of je cultuur is... dan hebben we een fantastisch mooi Nederland in de 21ste eeuw. En daar ben ik nog het meest dankbaar voor, dat jullie dat hebben laten zien.’’

Vervolgens zong Davina Michelle het Wilhelmus, waarna opper-Rotterdammer Lee Towers afsloot met You’ll never walk alone. De koning was duidelijk geraakt en zwaaide met natte ogen naar het publiek.

Volledig scherm Koning Willem-Alexander en koning Máxima werden allebei emotioneel. © NOS

