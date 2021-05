Máxima kan tranen niet bedwingen bij felicitatiefilmpje schoolkinderen

Op allerlei verschillende manieren werd Máxima, die maandag 50 wordt, toegezongen vanuit tal van verschillende schoolklassen, in het Nederlands en in het Spaans. Het maakte de tranen los bij de koningin, die gisteren en vandaag benutte voor een – binnen de coronabeperkingen – feestelijke rondgang door Nederland, als erevoorzitter van stichting Méér Muziek in de Klas.



Die stichting, waar Máxima zich al jaren flink voor inzet, wil dat alle basisscholieren in het koninkrijk structureel muziekonderwijs op de basisschool krijgen. In vier provincies, Friesland, Drenthe, Zeeland en Limburg, gebeurt dat al. In een provincie als Utrecht, die Máxima vanmiddag dus bezocht, ligt dat percentage slechts op 15 procent. In haar bijzijn werden wel zogeheten MuziekAkkoorden gesloten voor Zeist en De Bilt, wat betekent dat basisscholieren in die plaatsen vanaf nu vaste muzieklessen krijgen op school.



In het openluchttheater, waar het kleine aantal volwassen aanwezigen eerst een coronatest moest ondergaan, traden onder meer zangers Jeroen van der Boom en Glen Faria op. Máxima was vanochtend in Roermond, en gisteren in Bourtange en Radio Kootwijk op de Veluwe voor de stichting Méér Muziek in de Klas.