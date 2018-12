Máxima leerde Nederlands met hit 15 Miljoen Mensen

Nieuwe Tij­den-actrice Désirée Viola (26) overleden

10:20 De Vlaamse actrice/danseres/model Désirée Viola is op 26-jarige leeftijd overleden. Dat melden Belgische media. Viola werd in Nederland bekend door haar rol als Fien Poirier in het tweede seizoen van Nieuwe Tijden, de spin-off van Goede Tijden Slechte Tijden.