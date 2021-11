Máxima ontroert met innige omhelzing zieke Oranjefan

Royaltykenner Josine Droogendijk, die ook schrijft voor deze site, komt Josée vaak tegen. Zij in het persvak, Josée bij de fans. Ze raakten aan de praat, zijn in de loop der jaren vriendinnen geworden. ,,Ze heeft slecht nieuws te horen gekregen, ze heeft borstkanker. Vanmiddag heeft ze een gesprek met de artsen over de behandeling”, zegt Droogendijk. ,,Josée is verdrietig, want ze weet niet of en wanneer ze Máxima weer zal zien. Je moet vaak lang wachten, buiten in de kou. Je gaat daar niet staan als je niet op volle kracht bent.”