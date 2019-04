Máxima schittert in spierwitte creatie Stella McCartney

Máxima (47) koos voor een asymmetrische avondrobe met één ballonmouw die eerder werd gedragen door prinses Charlene van Monaco, zo ontdekte modejournaliste Josine Droogendijk. Ze combineerde de japon met glitter-sandaletten van de Italiaanse designer Gianvito Rossi, een antieke pareltiara en de volledige versie van de Russische stomacher-broche.



De koningin is het werk van McCartney niet vreemd, maar wordt niet heel vaak in haar collecties gespot. Twee jaar geleden droeg ze een zwart broekpak van de 47-jarige dochter van Paul McCartney tijdens een werkbezoek aan de Nederlandse Kustwacht.



McCartneys werk werd vorig jaar nog populairder nadat ze voor Meghan Markle een tweede bruidslook ontwierp. De vrouw van prins Harry schitterde op de avond van haar bruiloft in eveneens een spierwitte jurk. De zogenoemde duurzame capsule collectie - jurken identiek aan het ontwerp - vond gretig aftrek.