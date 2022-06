Máxima vindt leven als koningin ‘niet zomaar een sprookje’

,,Als je deze positie bekleedt heb je de verantwoordelijkheid om ergens verandering te brengen. Ik neem dat heel serieus”, vertelt Máxima, die bij Al Jazeera vertelt over haar rol als speciale gezant bij de Verenigde Naties. De zender interviewde de vorstin afgelopen week tijdens haar VN-reis langs Ivoorkust en Senegal. ,,Dit is nog maar een klein deel van wat ik doe", zegt Máxima over haar werkzaamheden als koningin. Volgens de vorstin is het harder werken dan alles wat ze hiervoor heeft gedaan. ,,En ik heb bij een bank gewerkt in New York, waar ik zestien uur per dag maakte.”

Máxima vertelt dat ze haar positie als koningin op haar eigen manier invult. Ze heeft niet de ambitie die rol te veranderen. ,,Iedere persoon doet het op zijn eigen manier en naar eigen kunnen. Ik hoop zelf dat ik iets kan bijdragen met mijn talenten. Maar elke koningin is anders. Er is geen vaste vorm voor.”

De ideale koningin bestaat dan ook niet, vindt Máxima. ,,In elk land zal dat weer anders zijn. En ook mijn dochter zal het op een andere manier doen dan ik. Het enige wat ik haar kan meegeven is om te gaan voor wat je leuk vindt en wat je energie geeft. Want als je dat doet kun je verandering teweegbrengen.”

‘Meer op de inhoud’

Op de vraag van journalist Step Vaessen of het Máxima frustreert dat het ‘80 procent’ van de tijd gaat over wat ze draagt en van welke designer, vertelt de vorstin dat ze het fijn zou vinden als het in de media wat vaker over de inhoud zou gaan en minder vaak over haar kleding. Maar tegelijkertijd vindt ze wel dat dat bij persvrijheid hoort. ,,Daar kan ik weinig over zeggen. Maar ik zie ook veel media die wel uitgebreid schrijven over wat ik doe en niet over wat ik draag. Dus daar richt ik mij graag op.”

