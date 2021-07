Máxima vindt wijd op wijd geen probleem: hallo taille!

Wijd op wijd is doorgaans geen succes. Negen van de tien keer word je er pompeus van. Blijkbaar vindt Máxima dat geen probleem, want bij de uitreiking van zogeheten groeicertificaten droeg ze een zachtroze plooibroek en een meer dan riante top van goudkleurige zijde. De ruime hoeveelheid stof werd slim in het gareel gehouden door een brede (en hele toffe!) riem van Natan (zie foto boven). Hallo taille! Over het succes van de look wordt op sociale media overigens nog flink gediscussieerd. De een vindt de top fantastisch, de ander afschuwelijk. Dat is ook juist het leuke aan Máxima’s stijl; het maakt de tongen los en moedigt aan om te durven, gewoon te doen. Nu laat ik een plooibroek absoluut aan me voorbij gaan, maar de kleurencombinatie zachtroze-goud ga ik zeker uitproberen!