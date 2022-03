Maxime bijt van zich af na negativiteit en Bibi heeft nesteldrang

Do had ook onprettige ervaring met Voi­ce-regisseur en sloeg Jeroen Rietbergen

Zangeres Do had naar eigen zeggen ook een ‘onprettige’ ervaring met regisseur Martijn N. van het programma The Voice of Holland. Volgens haar was de man, die door meerdere vrouwen wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, ‘extreem handtastelijk’.

7:18