Maxime en Montana slaan ‘hysterisch’ aan het klussen

Maxime heeft de ervaring, Montana het gevoel voor stijl. Zo vullen de Meiland-zusjes elkaar aan in het nieuwe SBS6-programma Petit Chateau . Daarin helpen Maxime en Montana Meiland jonge ouders in spé bij het klaarmaken van de babykamer.

,,We vullen elkaar enorm goed aan”, vertelt Montana tegen ANP. ,,Ik heb tot nu toe altijd gedacht dat baby’s met hun hoofd op een kussen slapen. Nou, dat bleek dus niet zo.” Gelukkig voor Montana heeft zus Maxime een stuk meer ervaring. Zij is al moeder van dochtertje Claire en is in verwachting van haar tweede kindje. ,,Ik ben dus een stuk praktischer ingesteld dan mijn zus”, vertelt Maxime. ,,Toen ik een aantal jaar geleden in verwachting was van Claire, had ik een heel klein huisje. Zij sliep op de overloop, dus ik ben heel handig geworden met kleine ruimtes.”

Het zwangere stel wordt de deur uitgestuurd en de zussen Meiland nemen het werk over. Het wordt weer ‘hysterisch’, vertelt Maxime, precies zoals fans gewend zijn van Chateau Meiland. ,,Ik kan best goed behangen, dus daar moet Maxime vanaf blijven”, vertelt Montana. ,,Soms zijn we handig, maar vervolgens timmer je samen een kastje volledig scheef in elkaar”, vult Maxime lachend aan. ,,Wanneer zo’n ding voor jezelf is, denk je vrij snel: ‘laat maar, prima zo’, maar nu is het voor iemand anders. Je moet dus echt presteren.”

Gigantische ontlading

Dat zorgt soms voor de nodige hilariteit. De meiden hebben zich dan ook meerdere keren afgevraagd waar ze aan begonnen zijn. Toch geeft het eindresultaat altijd voldoening. ,,Mensen zijn altijd enorm opgelucht wanneer ze het eindresultaat zien. Het is een gigantische ontlading”, vertelt Maxime. Het moment dat ze het meest bij blijft, is voor Maxime en Montana hetzelfde. ,,Er is een stel waarvan de vrouw borstkanker had. De kans dat ze ooit nog kinderen zou krijgen, was drie procent. En toen was ze opeens in verwachting van een tweeling”, vertelt Montana. ,,Dat we die mensen ook maar een klein beetje mochten helpen... Dat is al dat timmer- en behangwerk echt meer dan waard.”

Petit Chateau is vanavond om 20.30 uur te zien op SBS6.

